Na tientallen jaren weer speech Syrische leider verwacht bij VN

DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - De Syrische interim-president Ahmed al-Sharaa spreekt komende maand de Algemene Vergadering van de VN toe in New York, melden internationale persbureaus op basis van Syrische bronnen. Het wordt de eerste keer sinds 1967 dat een Syrische leider daar een toespraak houdt.

Sharaa leidde vorig jaar nog de rebellen die dictator Bashar al-Assad verdreven. Daarmee kwam een einde aan de slepende Syrische burgeroorlog. Sharaa heeft een verleden als jihadistenleider, maar heeft zich tegenwoordig een gematigder imago aangemeten. Eerder dit jaar ontmoette hij de Amerikaanse president Donald Trump in Saudi-Arabië en nu zet hij een volgende stap in de internationale politiek.

"Hij zal de eerste Syrische president zijn die spreekt bij de Verenigde Naties sinds voormalig president Nureddin al-Atassi", zei een Syrische functionaris tegen AFP. Atassi werd in 1970 afgezet door de vader van Bashar, Hafez al-Assad. De familie Assad heerste vervolgens decennia over Syrië.