ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Na tientallen jaren weer speech Syrische leider verwacht bij VN

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 14:08
anp250825116 1
DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - De Syrische interim-president Ahmed al-Sharaa spreekt komende maand de Algemene Vergadering van de VN toe in New York, melden internationale persbureaus op basis van Syrische bronnen. Het wordt de eerste keer sinds 1967 dat een Syrische leider daar een toespraak houdt.
Sharaa leidde vorig jaar nog de rebellen die dictator Bashar al-Assad verdreven. Daarmee kwam een einde aan de slepende Syrische burgeroorlog. Sharaa heeft een verleden als jihadistenleider, maar heeft zich tegenwoordig een gematigder imago aangemeten. Eerder dit jaar ontmoette hij de Amerikaanse president Donald Trump in Saudi-Arabië en nu zet hij een volgende stap in de internationale politiek.
"Hij zal de eerste Syrische president zijn die spreekt bij de Verenigde Naties sinds voormalig president Nureddin al-Atassi", zei een Syrische functionaris tegen AFP. Atassi werd in 1970 afgezet door de vader van Bashar, Hafez al-Assad. De familie Assad heerste vervolgens decennia over Syrië.
Vorig artikel

Explosief bij politiebureau in centrum Amsterdam

Volgend artikel

Formule 1-weekend Zandvoort lijkt opnieuw niet uit te verkopen

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten