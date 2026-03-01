Wereldleiders roepen op tot snelle oplossing na dood Khamenei

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Wereldleiders hebben opgeroepen tot een snelle oplossing voor de crisis in het Midden-Oosten na de bevestiging van de dood van de Iraanse leider ayatollah Khamenei. Anderen hebben juist hun steun uitgesproken voor de beslissing van de Verenigde Staten om hem te doden.

"Khamenei was verantwoordelijk voor het ballistische raket- en nucleaire programma van het regime, de steun aan gewapende groeperingen en de brute daden van geweld en intimidatie tegen zijn eigen volk", zei de Australische premier Anthony Albanese. "Zijn overlijden zal niet betreurd worden."

China riep juist op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, nog voordat de dood van Khamenei werd bevestigd. Een einde aan de militaire operaties is noodzakelijk om "verdere escalatie van spanningen te voorkomen, de dialoog en onderhandelingen te hervatten en de vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten te waarborgen", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Energieprijzen

De Iraakse politicus en sjiitische leider Muqtada al-Sadr liet op X weten te rouwen om de Iraanse leider en kondigde in een bericht op X drie dagen van nationale rouw aan in Irak.

De Maleisische premier Anwar Ibrahim riep op tot een "onmiddellijke en onvoorwaardelijke stopzetting van vijandelijkheden" en drong er bij de VS en Iran op aan om "een diplomatieke uitweg te zoeken in plaats van verdere escalatie".

De Singaporese minister Lee Hsien Loong waarschuwde dat de crisis waarschijnlijk invloed zal hebben op de energieprijzen en gevolgen kan hebben voor landen ver weg van het Midden-Oosten. "Je kunt zien hoe de oorlog begint, maar het is heel moeilijk te voorspellen hoe de oorlog zal eindigen", zei hij.