Extra vallende sterren zichtbaar door meteorenzwerm Orioniden

HOUTEN (ANP) - Er zijn komende week mogelijk meer vallende sterren te zien door de jaarlijkse meteorenzwerm Orioniden, meldt Weeronline. De zwerm is elk jaar in de tweede helft van oktober zichtbaar. De piek zou woensdag rond 06.00 uur zijn, aldus de weerdienst. Dan zouden er ongeveer 26 vallende sterren per uur zichtbaar zijn. Ook twee dagen voor en na de piek van de zwerm is de kans groter om vallende sterren te zien.

Orioniden zijn stukjes gruis afkomstig van komeet Halley. De aarde trekt ieder jaar door de staart van deze komeet. Als het gruis dan in aanraking komt met de dampkring en verbrandt, wordt een lichtspoor zichtbaar.

Om de Orioniden goed te kunnen zien, is het belangrijk om op een donkere plek te staan en moet het niet bewolkt zijn. Rond het hoogtepunt van de zwerm zouden geïnteresseerden geen last hebben van het licht van de maan, volgens Weeronline.

Orioniden heten zo omdat het lijkt alsof ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen.