Extra waarschuwing voor noorden: code oranje om gladheid

DE BILT (ANP) - Friesland, Groningen en Drenthe moeten dinsdag nog meer dan de andere provincies rekening houden met gladheid. Het KNMI waarschuwt die drie provincies daarvoor met code oranje van dinsdag 22.00 tot woensdag 10.00 uur. Op Zeeland na geldt voor de rest van het land vanaf dinsdagochtend waarschuwingscode geel.

Dit komt door een regenbui die dinsdag van zuid naar noord over het land trekt. In zeven provincies kan het in de ochtend en middag glad zijn, omdat de regen mogelijk ijzel wordt. "Deze situatie is nog onzeker, maar kan wel plaatselijk voor verraderlijk gladde wegen zorgen", aldus het weerinstituut. Daarna is er in het noorden "aanzienlijke kans op grootschalige gladheid door ijzel". Dit kan daar tot woensdagochtend op wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen voor ongelukken zorgen.