Extreem warme dagen steeds normaler in opwarmend klimaat

DE BILT (ANP) - Extreem warme dagen zoals nu worden verwacht, waren in de 20e eeuw nog vrij zeldzaam in Nederland. In het warmere klimaat van de 21e eeuw wordt in ruim de helft van alle jaren echter wel ergens in het land een temperatuur van 35 graden of meer gemeten, laten KNMI-cijfers zien. Dan is het volgens de officiële definitie "extreem warm".

Vanaf het begin van de metingen in 1901 registreerde het instituut in totaal 56 keer lokaal zulke hoge temperaturen. De afgelopen tien jaar kwam dit soort hitte al vaker voor dan in de eerste honderd jaar van de metingen: twintig versus negentien keer. Drie hete dagen in juli 2015 vallen daar net buiten.

Bijna alle plaatsen waar de temperatuur volgens de KNMI-cijfers al eens boven de 35 graden uitkwam, liggen in de zuidelijke provincies. Het record staat op 40,7 graden in Gilze-Rijen (Noord-Brabant).

"Door klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met extreme hitte", voorziet het KNMI.