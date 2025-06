Nog twee verdachten vast in zaak 'tweelingbroer S10'

HOORN (ANP) - Er zijn nog twee verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 24-jarige man, meldt de politie. Het dodelijke slachtoffer werd in april zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Hij overleed op 19 juni aan zijn verwondingen. Het gaat volgens media om de tweelingbroer van zangeres S10. In mei werd al een 23-jarige man uit Hoorn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag in de zaak, hij zit momenteel vast.

De twee die maandag zijn opgepakt, worden verdacht van betrokkenheid bij doodslag. Zij zitten vast in beperkingen waardoor ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. De verdachten worden op 3 juli voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige man uit Hoorn en een minderjarige.