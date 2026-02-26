Kansas trekt rijbewijzen en geboorteakten van trans personen in

TOPEKA (ANP/RTR) - De Amerikaanse staat Kansas heeft de rijbewijzen en geboorteakten van transgender personen ongeldig verklaard, omdat zij hun gender op deze documenten hebben laten wijzigen. Volgens een wet die donderdag is ingegaan, is het in de staat verboden om je gender te wijzigen na je geboorte. De maatregel treft meer dan duizend mensen.

De getroffen inwoners moeten het gender terugzetten en een nieuw rijbewijs aanvragen en betalen. Volgens de wet mogen trans personen in overheidsgebouwen ook alleen gebruikmaken van toiletten en kleedkamers van hun geboortegeslacht.

Trans personen in de Verenigde Staten hebben last van toenemende beperkingen, op zowel staats- als nationaal niveau. Een van de presidentiële decreten die Donald Trump heeft uitgevaardigd, stelt dat de overheid slechts twee geslachten erkent: man en vrouw.

De American Civil Liberties Union, die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers, gaat de nieuwe wet in Kansas naar verwachting vrijdag aanvechten.