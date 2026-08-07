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Faber leerde me leven nog meer te omarmen, zegt Barrie Stevens

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 07 augustus 2026 om 8:27
bijgewerkt om vrijdag, 07 augustus 2026 om 8:36
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Acteur en zanger Barrie Stevens leerde van Peter Faber dat je "altijd open moet blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen". Dat zegt de entertainer vrijdag in reactie op het overlijden van Faber. De twee waren samen tussen 2018 en 2020 te zien in de RTL4-realityserie Beter laat dan nooit, samen met Gerard Cox en Willibrord Frequin.
Van de vier leeft alleen Stevens nog. "Ze hebben mij in dat programma geleerd om het leven nóg meer te omarmen. Om die reden is die tijd voor mij ontzettend belangrijk geweest", zegt hij.
Stevens zegt dat Faber "enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde". "Hij liet dat dan merken door bijvoorbeeld opeens hele gekke kreten te slaken. Hij had iets heel clownesks, iets heel ondeugends."
Filmproducent Haig Balian, die met Faber de films Schatjes! en Mama is boos! maakte, noemt Faber "een geweldige man die als acteur alles kon, zowel op film als op toneel". Maar naast zijn acteerkwaliteiten herinnert Balian zich ook hoe aardig Faber altijd was: "Het was een heel vriendelijk, aimabel mens. Als je hem tegenkwam, bleef je altijd weer kletsen."
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