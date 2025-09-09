Geen hitterecord in augustus, temperatuur wel hoger dan gemiddeld

BONN (ANP) - In augustus is wereldwijd een gemiddelde temperatuur van 16,6 graden geregistreerd. Dat is iets lager dan in de twee jaren ervoor, maar het is nog steeds aanzienlijk hoger dan in alle voorgaande jaren werd gemeten. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus.

De gemiddelde temperatuur gaat over de hele wereld, dus ook over het zuidelijk halfrond, waar het nu winter is. Zowel in augustus 2023 als in augustus 2024 kwam het kwik gemiddeld uit op 16,82 graden. Ook juni en juli waren iets minder heet dan in 2023 en 2024, maar veel warmer dan in de jaren daarvoor.

De gemiddelde temperatuur wereldwijd lag in augustus 0,49 graden boven het langjarige gemiddelde voor die maand.

In vergelijking met de geschatte temperatuur van voor de opkomst van de industrie was het in augustus 1,29 graden warmer. Het is de vierde maand op rij dat dit onder de grens van 1,5 graden blijft. In de tweede helft van 2023, in heel 2024 en in de eerste maanden van dit jaar kwam het gemiddelde wel boven die limiet uit. Landen hebben in 2015 in Parijs afgesproken dat ze alles op alles zetten om de stijging van de gemiddelde temperatuur onder de 2 graden te houden, en liefst ook onder de 1,5 graden.

In Europa was de gemiddelde temperatuur 19,46 graden. Daarmee komt augustus niet in de top tien van warmste augustusmaanden.

Vooral in het zuidwesten van Europa was het in augustus extreem warm. Dat leidde daar tot grote bosbranden. "De oceanen blijven ook uitzonderlijk warm. Dit onderstreept niet alleen hoe belangrijk het is om uitstoot te verminderen, maar ook dat het cruciaal is om ons erop in te stellen dat klimaatextremen vaker voorkomen en intenser worden", verklaart Samantha Burgess van de Europese weerdienst ECMWF.

In Scandinavië en de Baltische staten was het in augustus juist iets koeler dan gemiddeld.