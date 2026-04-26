Fatah wint eenzijdige lokale verkiezingen Palestijnse Westoever

RAMALLAH (ANP/AFP) - De seculiere partij Fatah van de Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de lokale verkiezingen gewonnen die zaterdag werden gehouden op de Westelijke Jordaanoever. Dat blijkt uit de zondag gepubliceerde resultaten.

De inwoners van zo'n 180 steden en gemeenten op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever konden zaterdag hun burgemeesters en gemeenteraadsleden kiezen. Het waren de eerste verkiezingen sinds het begin van de oorlog in Gaza in oktober 2023. De opkomst bedroeg 53,4 procent.

Volgens de centrale kiescommissie in Ramallah is de officiële lijst van Fatah als eerste geëindigd in Hebron, de grootste stad op de Westelijke Jordaanoever, net als in Tulkarem en Salfit. De meeste lijsten waren op een of andere manier gelieerd aan Fatah. In steden als Ramallah en Nablus was er zelfs maar één lijst geregistreerd.

Ook in Deir al-Balah in de Gazastrook kon worden gestemd. Slechts 22,7 procent van de kiezers kwam opdagen. Een aan Fatah gelieerde lijst won er de meeste zetels. Hamas had de verkiezingen geboycot.