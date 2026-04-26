Libanon meldt 14 doden door aanvallen Israël op zondag

BEIROET (ANP/RTR) - Israëlische luchtaanvallen hebben zondag veertien mensen gedood en 37 mensen verwond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden van zondag waren twee kinderen en twee vrouwen, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Israël meldt dat een van zijn soldaten is omgekomen.

Eerder zondag meldden Libanese autoriteiten dat al meer dan 2500 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen sinds de meest recente oorlog tussen Hezbollah en Israël op 2 maart begon. Dat was enkele dagen nadat de Verenigde Staten en Israël aanvallen op Iran hadden uitgevoerd.

Sinds medio april is een staakt-het-vuren van kracht tussen Israël en Libanon. Het bestand staat steeds meer onder druk door de aanhoudende aanvallen over en weer.

Het Israëlische leger is bezig met het slopen van huizen en infrastructuur in Zuid-Libanon, met name in de grensdorpen. Sommige dorpen, zoals Beit Lif, zijn vrijwel volledig met de grond gelijkgemaakt, zo is volgens de BBC te zien op satellietbeelden.