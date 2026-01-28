Troepeninzet Trump in Amerikaanse steden kost honderden miljoenen

WASHINGTON (ANP) - De omstreden inzet van troepen van de Nationale Garde en mariniers in Amerikaanse steden heeft vorig jaar bijna een half miljard dollar (418 miljoen euro) gekost. Dat becijferde de rekenkamer van het Amerikaanse parlement, de Congressional Budget Office.

President Donald Trump stuurde vorig jaar troepen naar meerdere door Democraten bestuurde steden, waaronder hoofdstad Washington en Los Angeles. Als reden werd het aanpakken van onrust of criminaliteit genoemd, maar lokale en regionale bestuurders zaten vaak niet op de troepeninzet te wachten. Op sommige plekken zijn nog steeds militairen actief.

De operatie in Washington D.C. zou 223 miljoen dollar hebben gekost en daarmee het duurst zijn geweest. Daarna volgde Los Angeles met 193 miljoen dollar. "Het voortzetten van de huidige inzet zal 93 miljoen per maand kosten; de inzet van duizend leden van de Nationale Garde in een stad zal minstens 18 miljoen per maand kosten", becijferde de rekenkamer.