Trump dreigt tweede oorlogsvloot naar Iran te sturen

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 19:49
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met nieuwssite Axios gedreigd om een tweede vloot oorlogsschepen naar Iran te sturen. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over het Iraanse atoomprogramma en Trump wil dat er snel een deal wordt gesloten.
"We hebben een armada die daar naartoe gaat en een andere gaat misschien ook", aldus Trump. De president kondigde die eerste vloot vorige maand aan om de druk op het Iraanse regime te verhogen. Hij waarschuwde ook al voor Amerikaanse aanvallen als er niet snel een deal zou worden gesloten.
Tegelijkertijd zei Trump optimistisch te zijn over een overeenkomst met Teheran. Volgens hem wil Iran "heel graag" een deal sluiten, omdat ze geschrokken zouden zijn door de Amerikaanse luchtaanvallen in de zomer van 2025. "De vorige keer geloofden ze niet dat ik het echt zou doen", zei de president tegen Axios. "Ze hebben hun hand overspeeld." Dit keer zouden de onderhandelingen "heel anders" verlopen.
