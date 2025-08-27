FBI onderzoekt schietpartij in Minneapolis als terrorisme

MINNEAPOLIS (ANP) - De Amerikaanse FBI doet onderzoek naar de schietpartij in Minneapolis als "binnenlands terrorisme en haatmisdrijf gericht op katholieken". De schutter doodde twee kinderen bij een kerk van een katholieke school en verwondde nog zeventien anderen. Daarna schoot hij zichzelf dood.

FBI-directeur Kash Patel bevestigt op X dat de verdachte Robin Westman is. Amerikaanse media schreven al dat hij een 23-jarige man was uit Minneapolis en dat zijn huis werd doorzocht. Zijn moeder zou hebben gewerkt bij de kerk waar de schietpartij plaatsvond. Het motief is nog niet bekend.

De gewonden zijn naar twee ziekenhuizen in Minneapolis gebracht. Veertien van hen zijn kinderen. Een van de gewonden heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. Zeven anderen verkeren nog in kritieke toestand.

President Donald Trump sprak van een "tragische schietpartij". Hij heeft bevolen alle vlaggen van overheidsgebouwen halfstok te hangen voor de slachtoffers.