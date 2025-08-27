Wall Street naar record terwijl markt wacht op Nvidia-cijfers

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De brede S&P 500-graadmeter op de beurs in New York heeft woensdag een recordniveau bereikt, terwijl beleggers in spanning wachtten op de kwartaalresultaten van AI-chipbedrijf Nvidia. Die cijfers, die na het slot van de beurs komen, zijn belangrijk omdat ze meer inzicht geven in de opmars van kunstmatige intelligentie. Aangezien Nvidia als 's werelds meest waardevolle bedrijf ongeveer 8 procent van de S&P 500 uitmaakt, zijn de resultaten ook belangrijk voor de vele Amerikanen die indexbeleggingsfondsen gebruiken om te sparen voor hun pensioen.

De S&P 500 sloot 0,2 procent hoger op 6481,40 punten. De bekende Dow-Jonesindex ging 0,3 procent omhoog naar 45.565,23 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg met 0,2 procent naar 21.590,14 punten. Het enthousiasme voor bedrijven die met hun technologie allerlei AI-toepassingen mogelijk maken, heeft dit jaar al voor flinke koerswinsten gezorgd bij met name techaandelen.

"Zeggen dat dit het belangrijkste aandeel ter wereld is, is een understatement", verklaarde een deskundige van de firma Freedom Capital Markets tegen persbureau Bloomberg. "Nvidia is de ultieme graadmeter voor het AI-verhaal en beleggers kijken elk kwartaal naar dit bedrijf voor bevestiging dat het AI-verhaal nog steeds intact is", merkte een kenner van Bellwether Wealth daarnaast op. "Nu de aandelenmarkt er vrijwel zeker van is dat er in september een renteverlaging komt, is de volgende horde voor de markten de resultaten van Nvidia."

'Sleutel ligt in prognoses'

Of Nvidia, dat woensdag 0,1 procent lager noteerde, de hoge verwachtingen kan waarmaken, blijft wel weer de vraag. Beleggers zijn onder meer benieuwd naar de impact van de handelsoorlog tussen China en de VS op Nvidia's Chinese activiteiten. Ook wil de markt graag meer weten over de verwachting van het bedrijf voor de komende periode.

"De sleutel zal in de prognoses liggen", aldus een deskundige van Interactive Brokers. "Als Nvidia beleggers kan verzekeren dat de AI-gerelateerde uitgaven onverminderd doorgaan, dan zou de rally intact moeten blijven. Zo niet, dan zou dat schokgolven door de hele techsector kunnen veroorzaken."