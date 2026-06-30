Honderden mensen vieren winst Marokko in Haagse Schilderswijk

DEN HAAG (ANP) - Een paar honderd supporters van Marokko verzamelen zich dinsdagochtend in de Schilderswijk in Den Haag om de winst te vieren op het Nederlands elftal. De Marokkanen wonnen in Mexico na strafschoppen en zijn daarmee door naar de laatste zestien op het WK.

Er wordt vuurwerk afgestoken en mensen hebben Marokkaanse vlaggen bij zich, ziet een ANP-verslaggever. Auto's rijden toeterend rond, mensen omhelzen elkaar en er wordt gedanst. De politie is zichtbaar aanwezig en houdt toezicht op de menigte.

De wedstrijd werd in verschillende cafés in de wijk gevolgd. Ook op de nabijgelegen Marktweg volgden supporters de wedstrijd. De straat wordt tijdens elk toernooi van Oranje versierd.

Het is inmiddels een traditie dat overwinningen van de Marokkanen gevierd worden in de Schilderswijk. De vieringen hebben in het verleden geleid tot ongeregeldheden en confrontaties met de politie.