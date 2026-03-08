ECONOMIE
Feminist March staat stil bij oorlog en geweld tegen vrouwen

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 14:11
anp080326099 1
AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam zijn honderden vrouwen samengekomen voor Internationale Vrouwendag. Daar wordt stilgestaan bij oorlogsgeweld en de invloed die dat heeft op vrouwen.
Verschillende feministische en activistische organisaties vragen bij de zogenoemde Feminist March aandacht voor vrouwenrechten. Ook de vlaggen van enkele politieke partijen wapperen, waaronder die van de Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks-PvdA.
Spreker Sahar Shirzad vroeg om een moment stilte: "Voor de vrouwen in Soedan die worden verkracht en vermoord als oorlogswapen. Vrouwen in Palestina die tussen de ruïnes iftar maken voor hun gezinnen. De moeders in Beiroet die in één dag alles achter moeten laten en opnieuw ontheemd raken. De vrouwen in Congo die worden ontvoerd en nooit meer teruggevonden worden. En denk ook aan de meer dan honderd meisjes die zijn gestorven in Iran met hun schriften nog in hun handen."
Na het podiumprogramma lopen de demonstranten in een mars naar het Museumplein.
