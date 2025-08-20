Kabinet overweegt langer voedsel te droppen in Gaza

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet overweegt "een aantal dagen" langer dan gepland voedsel te droppen in Gaza, aldus demissionair minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Dat zei hij woensdag na een kabinetsoverleg over de komende begroting. Sinds twee weken wordt een Nederlands militair transportvliegtuig vanuit Jordanië ingezet om met andere landen hulpmiddelen met parachutes in het Palestijnse gebied te droppen.

Maar de Nederlandse hulpverlening werd gestaakt toen de Hercules C-130 na een paar dagen technische problemen kreeg. Defensie stuurde later een ander vliegtuig om daarmee de droppings te hervatten. Het kabinet bekijkt "of we die luchtdroppings een aantal dagen meer kunnen voortzetten, temeer omdat het Nederlandse vliegtuig eventjes stuk is geweest", aldus Veldkamp. Het plan was dat het toestel vrijdag naar Nederland zou terugkeren.