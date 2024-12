Fico bevestigt bereidheid Rusland om Slowakije gas te leveren

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland is bereid om gas te blijven leveren aan Slowakije en het Westen. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin zondag gezegd tegen de Slowaakse premier Robert Fico, zo bevestigde de laatste op Facebook. De twee leiders ontmoetten elkaar zondag in Moskou.

Fico zei dat het bezoek een reactie was op gesprekken vorige week met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die had volgens de Slowaakse leider zijn verzet geuit tegen elke gasdoorvoer door Oekraïne.

Slowakije is in hoge mate afhankelijk van Russisch gas, dat via Oekraïne het land binnenkomt. Ondanks de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gaat die gastoevoer door, volgens een contract dat nog tot 31 december loopt. Zelensky heeft aangekondigd het contract niet te verlengen en herhaalde dat afgelopen week op een Europese top in Brussel. "We staan overduidelijk aan het begin van een gascrisis, met dank aan president Zelensky", zei Fico na afloop.