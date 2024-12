Darter De Graaf ten koste van Anderson naar derde ronde WK

LONDEN (ANP) - Darter Jeffrey de Graaf heeft in de tweede ronde van het WK in Londen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uitgeschakeld. De 34-jarige Nederlander die uitkomt voor Zweden won met 3-0 in sets van de Schot, die nog wel zijn 54e verjaardag vierde.

De Graaf had in de eerste ronde Rashad Sweeting van de Bahama's verslagen. Tegen Anderson won De Graaf overtuigend de eerste set en verslapte daarna ook niet. In de derde set kwam hij op 2-1 in legs. Anderson won nog een leg, maar De Graaf maakte het vervolgens af door 76 uit te gooien.

De Graaf was vooral sterk in de dubbels, waar hij er negen van de twaalf raak gooide. Anderson gooide er maar drie van de twintig raak. "Bizar dit, dat had ik ook niet zien aankomen", zei De Graaf bij Viaplay over zijn ruime zege op de wereldkampioen van 2015 en 2016.

Mocht De Graaf zijn partij in de derde ronde van Paolo Nebrida winnen, dan kan hij Michael van Gerwen treffen. Die speelt tegen Brendan Nolan.