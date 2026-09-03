ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fietser (13) overleden na aanrijding met auto in Hoorn

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 13:45
anp030926117 1
HOORN (ANP) - Een 13-jarige jongen uit Hoorn is overleden nadat hij werd aangereden door een auto, meldt de politie. Het kind fietste op de Rijnweg in de Noord-Hollandse plaats toen hij woensdag rond 14.30 uur door het voertuig werd geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis.
De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de auto is op het politiebureau verhoord en reed niet onder invloed van alcohol of drugs.
Omdat de scholen weer zijn begonnen, zijn er meer kinderen en jongeren in het verkeer. "Na de vakantie is het voor iedereen weer even wennen aan de drukte op de weg", aldus de politie. "Geef elkaar daarom de ruimte, pas je snelheid aan en kijk goed om je heen. Let op elkaar."
loading

POPULAIR NIEUWS

box3-geldkist

Box 3 geparkeerd: zoveel scheelt het uitstel voor spaarders en beleggers

Scherm­afbeelding 2026-09-02 om 07.41.45

Herfst? Duitsland krijgt eerst nog 35 graden in golven op zijn dak"

183704591_m

Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

kringen-kreeft-header-3x2

Deze drie gewaarwordingen negeren we bijna allemaal – en ze wijzen erop dat het tijd is om iets te veranderen

jan-g

Een foto van Jan gaat rond in de onderwereld – en dan komen er dertig man met kalasjnikovs

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Winter is coming: Europa stevent af op een nieuwe gascrisis

Loading