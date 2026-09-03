ON!: Strijd voor voortbestaan gaat onverminderd door

HILVERSUM (ANP) - Ongehoord Nederland (ON!) gaat "onverminderd door" met de "strijd voor ons voortbestaan". Dat heeft omroepdirecteur Peter Vlemmix gemeld aan het ANP. De aanleiding is de brief van het Commissariaat voor de Media aan de minister over de mogelijkheid om de erkenning van de omroep in te trekken.

Vlemmix laat weten niet te ontkennen "dat er de afgelopen jaren wel wat gebeurd is bij ON!, dat heb ik ook meermaals met het Commissariaat besproken". Hij mist in de verklaring van het CvdM de "aantoonbare verbeteringen van het laatste jaar".

De discussie over het voortbestaan van de omroep kwam op gang door uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemöller over Hitler. Niemöller zei na een fragment van de Duitse dictator dat hij bepaalde dingen "heel goed" zei. Volgens Vlemmix is na het "domme fragment" gehandeld door de omroep. Zo werd de video offline gehaald en vertrok Niemöller bij ON!.

ON! heeft in 2022 als aspirant-omroep een voorlopige erkenning gekregen van het ministerie.