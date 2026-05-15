Filipijnse minister: we gaan gehoor geven aan arrestatiebevel ICC

MANILLA (ANP/RTR) - De Filipijnse minister van Justitie Fredderick Vida zegt dat het land "zeker wel" gehoor gaat geven aan een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) tegen Ronald Dela Rosa. De ex-politiechef en huidige senator wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid in verband met zijn rol in de 'oorlog tegen drugs' in de Filipijnen. Vida zei dat hij opdracht heeft gegeven om Dela Rosa te arresteren als hij probeert te vluchten.

Woensdag werd geschoten bij het parlementsgebouw toen Dela Rosa zich daar verschool. Hij zou er onder bescherming van de senaat staan en daardoor niet kunnen worden opgepakt. Hij riep zijn aanhangers op om dat te voorkomen. President Ferdinand Marcos jr. ontkende opdracht te hebben gegeven om Dela Rosa te laten arresteren. Het is niet duidelijk waar hij nu is.

Het hoofd van de beveiliging van de senaat werd vrijdag voor zes maanden geschorst. Hij zou hebben toegegeven dat hij woensdag op medewerkers van een opsporingsdienst heeft geschoten.