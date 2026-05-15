Markuszower: had me beter, scherper en gepaster moeten uitspreken

Gidi Markuszower vindt dat hij zich voor de camera van het communistische platform Left Laser "beter, scherper en gepaster" had moeten uitspreken. Dat zei hij in gesprek met Sven Kockelmann, bij Sven op 1.

In de video zegt hij dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden, "misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen", aldus het Kamerlid van Groep Markuszower. Of dat met meer geweld zou moeten dan dat Palestijnen in bijvoorbeeld de Gazastrook ondergaan, reageerde hij desgevraagd tegenover Left Laser schouderophalend.

Hij zegt nu tegenover Kockelmann dat hij te veel "uit de emotie" sprak, en bedoelde dat de marechaussee op bijvoorbeeld Schiphol "maximaal geweld" mogen gebruiken als mensen illegaal binnenkomen. "De vorm had beter gemoeten, maar de inhoud staat."