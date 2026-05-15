Ombudsman wil dat toeslagenouders beter geïnformeerd worden

DEN HAAG (ANP) - De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept staatssecretaris van Financiën Sandra Palmen vrijdag opnieuw op om die te verbeteren.

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en het ministerie hebben te weinig oog voor de behoefte aan informatie van de ouders, meent de ombudsman. Hij vindt dat de afhandeling van het toeslagenschandaal te veel wordt benaderd als een financiële kwestie.

Van Zutphen zegt nog altijd signalen te krijgen dat ouders en advocaten belangrijke informatie te laat, onvolledig of niet krijgen. Een betere informatievoorziening is noodzakelijk voor herstel van vertrouwen en voor een eerlijke rechtspositie van ouders, meent de ombudsman.

'Opnieuw teleurgesteld'

Zijn oproep volgt op een vrijdag verschenen rapport over een klacht van een ouder. Die meldde zich bij de ombudsman, omdat hij in 2021 zijn persoonlijk dossier had opgevraagd. Daarin staat welke informatie de overheid over hem heeft verzameld. Ondanks verschillende toezeggingen kreeg hij het dossier nooit, aldus de ombudsman. De overheid is daarmee onbetrouwbaar, stelt hij: "De overheid moet doen wat zij belooft. Juist ouders die al hard zijn geraakt door het handelen van de overheid, worden zo opnieuw teleurgesteld."

Dat het kabinet in maart 2025 besloot op advies van de commissie-Van Dam te stoppen met het verstrekken van de persoonlijke dossiers doet daar volgens de ombudsman niks aan af. "Wanneer de overheid uitdrukkelijk toezegt dat het persoonlijk dossier zal worden verstrekt is het niet nakomen van die toezegging hoe dan ook in strijd met het vereiste van betrouwbaarheid", aldus het rapport.

De ombudsman noemt het bovendien een "slechte zaak" dat de UHT in december 2024 al was gestopt met het verstrekken van persoonlijke dossiers, terwijl het kabinet pas in maart 2025 aankondigde daar per direct mee op te houden. Bovendien zou de UHT hierover telefonisch contact opnemen met alle aanvragers van een persoonlijk dossier, maar dat is bij deze ouder niet gebeurd. "De UHT heeft jarenlang uit zichzelf niets gedaan om meneer over de behandeling van zijn aanvraag om het persoonlijk dossier te informeren. Dat is in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking."