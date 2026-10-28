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Filmmaker Jafar Panahi veroordeeld tot ruim vijf jaar cel

Samenleving
door anp
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TEHERAN (ANP/AFP) - De gerenommeerde Iraanse filmmaker Jafar Panahi is door een rechtbank in Iran veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim vijf jaar. Dat meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van zijn advocaat aan Iraanse media. Het is niet duidelijk waarvan hij precies wordt beschuldigd.
"De Revolutionaire Rechtbank van Teheran heeft mijn cliënt veroordeeld tot vijf jaar en een maand cel en heeft bevolen dat al zijn roerende en onroerende goederen in beslag worden genomen", citeerde het Iraanse persbureau ISNA uit de verklaring van de advocaat. Ook mag Panahi twee jaar geen sociale media gebruiken. Hij kreeg ook een reisverbod van twee jaar.
De advocaat van Panahi kwam achter de veroordeling toen de regisseur vorige week vertelde dat de toegang tot zijn bankrekeningen was geblokkeerd. De advocaat ging daarop langs bij het Openbaar Ministerie voor Cultuur en Media, dat hem over de strafoplegging informeerde. De Iraanse regisseur zou volgens zijn advocaat zijn teruggekeerd naar Iran toen de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten op 28 februari uitbrak. Het is onduidelijk of Panahi in Iran is gebleven.
In juni oordeelde de rechter dat de Oscarwinnaar zich schuldig heeft gemaakt aan "propaganda tegen het regime" en werd hij veroordeeld tot een jaar cel. Hij kreeg de straf door zijn film It Was Just An Accident, waarin voormalige politieke gevangenen van het regime worden geconfronteerd met hun martelaars en de vraag of zij hun daders kunnen vergeven. De film kreeg op het Filmfestival van Cannes in 2025 de Gouden Palm, de belangrijkste prijs, en sleepte daarna twee Oscarnominaties in de wacht. Panahi maakte de film in het geheim en zonder toestemming van de Iraanse autoriteiten.
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