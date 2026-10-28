Zelensky hoopt op nieuw overleg met Rusland binnen twee weken

DEN HAAG (ANP) - Oekraïne hoopt binnen twee weken een nieuwe ronde van onderhandelingen met Rusland te kunnen plannen, zegt president Volodymyr Zelensky. Voor de besprekingen onder Amerikaanse leiding treedt Abu Dhabi als gastheer op.

De Verenigde Staten, die proberen te bemiddelen om een einde te maken aan de oorlog, maken de laatste maanden weer meer werk van de onderhandelingen. Voor de nieuwe gespreksronde is nog geen datum geprikt, maar Zelensky hoopt dat die "tussen 6 en 10 november" plaatsvindt, zei hij tijdens een persconferentie bij een bezoek aan Den Haag.

Begin deze maand waren er al besprekingen in Florida, waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschoven. In Abu Dhabi praat Europa niet mee, zei de buitenlandadviseur van de Russische president Vladimir Poetin woensdag.