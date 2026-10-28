ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VVD komt terug op opmerking rekeningrijden: 'slaat ook op tol'

Samenleving
door anp
anp281026174 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - VVD-Kamerlid Bart Bikkers is teruggekomen op zijn opmerkingen waarin hij steun voor rekeningrijden niet uitsloot. "Betalen naar gebruik", de ambtelijke term voor rekeningrijden, kan volgens hem ook slaan op "het betalen naar gebruik dat we al doen aan de pomp" of op tolheffing.
Eerder in het debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat kreeg Bikkers vragen over rekeningrijden, waarop hij meermaals antwoordde dat er "geen heilige huisjes" zijn. Hij wil kabinetsplannen afwachten. "Op het moment dat dan blijkt dat betalen naar gebruik, in welke vorm dan ook, daar boven komt drijven als een mogelijkheid om te kunnen investeren in infrastructuur, dan vraagt dat wat mij betreft ook om een volledige herziening van alle belastingen rondom die auto." Kamerlid Mona Keijzer reageerde toen: "Zo wordt de Nederlander weer een nieuwe belasting in gerommeld."
'Rekeningrijden' geldt al jaren als synoniem voor 'betalen naar gebruik'. Het plan stond ook in het coalitieakkoord van het laatste kabinet-Rutte.
"Naar aanleiding van de interruptie met mevrouw Keijzer zou de indruk ontstaan kunnen zijn dat de VVD voor rekeningrijden zou zijn", zei Bikkers. "Dat is wat anders dan ik bedoeld heb te zeggen. Daar ging het namelijk over betalen naar gebruik, waar het gaat bijvoorbeeld over tolheffing, het betalen naar gebruik wat we al doen aan de pomp."
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

shutterstock_2695635061 abp

Stop je vanaf 2027 bij de overheid of in het onderwijs zonder nieuwe baan? Na drie maanden krijgt je partner standaard geen nieuw partnerpensioen meer

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Loading