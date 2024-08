Veel tegendemonstranten tegen extreemrechts de straat op in VK

LONDEN (ANP) - In veel steden in het Verenigd Koninkrijk zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen extreemrechts en het geweld van de afgelopen dagen. Britse media schrijven dat op veel plekken de tegendemonstranten in de meerderheid zijn, terwijl er ook veel uiterst rechtse protesten waren aangekondigd. Vooralsnog lijkt het overal nog relatief rustig te blijven.

Volgens Sky News zijn er bijvoorbeeld duizenden mensen afgekomen op bijeenkomsten tegen racisme in Bristol en de Londense wijk Walthamstow. Ook in Birmingham, Brentford en Rotherham zijn mensen de straat op gegaan. In die laatste plaats werd afgelopen week een hotel aangevallen waar asielzoekers verbleven.

In Liverpool hebben zich honderden mensen verzameld om een menselijke keten te vormen rond een kerk, meldt The Guardian. Die kerk was een doelwit van relschoppers, omdat die fungeert als adviescentrum voor immigranten. In Brighton waren de anti-immigratiedemonstranten dusdanig in de minderheid, dat de politie hen ter bescherming heeft omsingeld. In Newcastle scanderen tegendemonstranten onder meer "vluchtelingen welkom" en "nazi-uitschot wegwezen", hoort een verslaggever van de BBC. Uiterst rechtse demonstranten zijn daar niet te bekennen.

De Britse autoriteiten hielden voor woensdag wederom rekening met grote ongeregeldheden, aangezien er meer dan honderd uiterst rechtse betogingen waren aangekondigd. De politie had 6000 agenten in paraatheid gebracht om de orde te bewaren.