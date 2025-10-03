ECONOMIE
Finland niet bevoegd om bemanning te vervolgen voor kabelsabotage

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 9:26
HELSINKI (ANP/RTR) - Finland is niet bevoegd om de kapitein en twee bemanningsleden van olietanker Eagle S te vervolgen, oordeelt een Finse rechtbank. De zaak is geseponeerd. De verdachten werden beschuldigd van kabelsabotage voor de Russen. Het schip Eagle S trok afgelopen december 90 kilometer lang zijn anker over de bodem van de Finse Golf. Vijf onderzeese kabels raakten beschadigd.
De drie verdachten weerspreken de beschuldigingen en zeggen dat het anker onopgemerkt is gebleven door een technisch mankement. De schade loopt volgens de aanklagers op tot zeker 60 miljoen euro.
De rechtbank heeft de zaak geseponeerd omdat het niet mogelijk was het Finse strafrecht toe te passen. De zaak werd gecompliceerd door bepalingen van het internationaal maritiem recht en de moeilijkheid om criminele intentie te bewijzen.
Het incident leidde tot een van de vele defecten in kabels en gasleidingen in de Oostzee sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022.
