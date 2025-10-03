ECONOMIE
Hamas heeft meer tijd nodig om vredesplan te bestuderen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 9:32
anp031025091 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas heeft meer tijd nodig om het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump te bestuderen. Dat meldt een functionaris van de Palestijnse beweging.
"Hamas is nog steeds bezig met overleg over Trumps plan en heeft de bemiddelaars laten weten dat het overleg gaande is en tijd nodig te hebben", zei de functionaris tegen het Franse persbureau AFP.
Trump presenteerde zijn plan, dat uit twintig punten bestaat, maandag. Een dag later liet hij weten Hamas drie of vier dagen de tijd te geven om met een reactie te komen.
Gijzelaars vrijgelaten
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft al publiekelijk ingestemd met het plan, dat onder meer voorziet in een onmiddellijk einde aan de oorlog in Gaza. Ook moeten alle gijzelaars worden vrijgelaten en mag Hamas geen rol krijgen in het nieuwe bestuur.
De afgelopen dagen hebben in Qatar gesprekken plaatsgevonden over het plan met onderhandelaars van Hamas en Turkije.
