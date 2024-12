Astrid Joosten moest huilen om een glas rode wijn

Astrid Joosten, naast presentatrice ook vinoloog, kan wijn proeven zoals niemand anders dat kan. Ze vertelt aan LINDA dat een glas rode wijn haar zo diep raakte dat ze bijna moest huilen.

Ze legt uit: “Het was een bourgogne, een rode Pommard. Ik weet natuurlijk hoe een bourgogne hoort te smaken en vaak is het toch een teleurstelling. Te stroef, te stug.”

Maar deze keer niet. “Deze wijn van de Belgische wijnmaakster Sofie Bohrmann was zó goed gemaakt, zo perfect in balans, ik moest er bijna van huilen. En we hadden hem ook precies goed gekoeld”, aldus de presentatrice met de uiterst verfijnde smaak.

Gekoeld? Ja ook rode wijn moet gekoeld, vertelt Joosten niet voor de eerste keer. “Veel mensen drinken hun rode wijn te warm. Vaak wordt kamertemperatuur geadviseerd, maar dat advies stamt nog uit de tijd dat het binnen zo’n 16 à 18 graden was.”

“Tegenwoordig, met al dat dubbelglas en de centrale verwarming, is het al snel 23 graden binnen. Dat is echt te warm voor een rode wijn. Vandaar dat een wijnkoeler of een klimaatkast geen overbodige luxe is.”

En daarin stopt Astrid geen wijn uit de supermarkt. Of ze weleens een flesje haalt bij de AH? "Absoluut niet."

Bron: Linda.nl