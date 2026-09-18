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Yeşilgöz hoopt dat BBB na motie van wantrouwen wel aan tafel komt

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 14:48
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DEN HAAG (ANP) - Vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) hoopt dat de BBB wel nog aan tafel komt nadat de partij donderdag een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Ze vond de steun "verrassend". Tegelijkertijd was Yeşilgöz "blij" dat ze gehoord meent te hebben dat BBB-leider Henk Vermeer alsnog wil onderhandelen over de kabinetsplannen.
De bewindsvrouw zegt dat ze later op vrijdag met Vermeer belt. Ze is "heel benieuwd" naar wat de gedachte was achter de steun voor de motie van de boerenpartij. Vermeer gaf eerder al aan de motie te hebben gesteund vanwege de stikstofmaatregelen van het kabinet.
Premier Rob Jetten zei donderdagavond de steun van de BBB voor de motie te zien als signaal dat de partij geen behoefte heeft om verder te praten. Volgens Vermeer hebben hij en Jetten inmiddels een "goed gesprek" gehad en is het nu aan het kabinet om de "juiste keuzes" te maken.
Steun van de BBB is vooral belangrijk voor een meerderheid over rechts in de Eerste Kamer, waar de partij elf zetels heeft.
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