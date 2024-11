Flevoland looft gebruikers fietshelm met borden langs fietspaden

LELYSTAD (ANP) - De provincie Flevoland heeft borden geplaatst langs fietspaden om dragers van een fietshelm te complimenteren. Op de borden staan afbeeldingen van een fiets en een helm, met daaronder een opgestoken duim. "Veiligheid staat voorop en we zijn trots dat we met dit unieke bord een nieuwe stap zetten voor een verkeersveilige en gezonde provincie", zegt gedeputeerde Jan de Reus (mobiliteit, VVD). "Het dragen van een fietshelm kan levens redden."

Flevoland heeft in totaal twaalf van zulke borden geplaatst langs provinciale fietspaden aan de Urkerweg, Marknesserweg, Zeewolderdijk, Dronterringweg, Torenvalkweg en Eemmeerdijk. De provincie zet zich al jaren in om fietsgebruik te stimuleren, maar benadrukt in campagnes ook het belang van veiligheid. Flevoland geeft daarom een kortingsbon van 25 euro om een fietshelm te kopen. Ruim 2000 mensen hebben hiervan volgens de provincie inmiddels gebruikgemaakt. "Met dit bord en de kortingsactie willen we fietsers een extra steuntje in de rug geven om veiliger te fietsen", aldus De Reus.