PVV steunt reparatiewet niet die nodig is voor asielwetten Faber

DEN HAAG (ANP) - De PVV geeft geen steun aan de reparatiewet die in de Eerste Kamer nodig is voor een meerderheid voor de asielplannen van het vorige kabinet. Dat schrijft PVV-senator Alexander van Hattem op X. De 'reparatie' was bedoeld om een van de twee asielwetten van voormalig PVV-minister Marjolein Faber minder streng te maken voor wie hulp biedt aan mensen die hier illegaal verblijven. Maar daar wil de PVV-fractie in de senaat niet aan, aldus Van Hattem.

Het blijft daardoor onzeker of de wetten van Faber het halen, want als de zogenoemde novelle het niet haalt, dreigen CDA en SGP tegen in ieder geval de asielnoodmaatregelenwet te stemmen. Als de PVV de novelle niet steunt, hangt die op nog maar één stem: de regionale fractie OPNL is dan nodig om de reparatie aan een meerderheid te helpen. Het is onduidelijk of die partij voor of tegen gaat stemmen.

De PVV gaat wel alsnog steun geven aan de twee wetten die nu voorliggen. Eerder dreigde de partij nog tegen de zogeheten asielnoodmaatregelenwet en de wet voor het tweestatussenstelsel te stemmen.