FNV verwelkomt verbod op uitzendkrachten in vleessector

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV verwelkomt het verbod op uitzendkrachten in de vleessector per juni 2028 door minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief. De bond spreekt van een "belangrijke doorbraak in een sector die te lang wegkeek van structurele misstanden". Volgens FNV had dit besluit echter al veel eerder genomen moeten worden en krijgt de vleessector nog te veel tijd om zich aan te passen.

"Te veel bedrijven verdienen hun geld dankzij de goedkope arbeid van arbeidsmigranten, over de ruggen van mensen die het werk doen en als wegwerpproducten worden behandeld. Het is tijd dat Nederland gaat afkicken, dus wat ons betreft is dit een eerste stap en gaat dit óók gelden voor andere sectoren waar dit het geval is. De sector moet aan de slag en ze hebben écht geen 2 jaar nodig voor het aanbieden van nette vaste contracten", zegt FNV-bestuurder Hendrik Noten.

FNV zegt dat het kabinet bij het nemen van vergelijkbare maatregelen eerst moet kijken naar distributie en glastuinbouw.