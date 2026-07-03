Kabinet steekt 450 miljoen euro in ondergrondse waterstofopslag

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet steekt 450 miljoen euro uit het Klimaatfonds in de bouw van een ondergrondse opslag voor waterstof. Dat meldt klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven (D66) aan de Tweede Kamer. Waterstof kan gebruikt worden om energie uit bijvoorbeeld zon en wind op te slaan en is daarmee van groot belang voor de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie.

De waterstofopslag wordt gebouwd in Zuidwending, waar vier ondergrondse zoutcavernes geschikt worden gemaakt om het zeer licht ontvlambare gas op te slaan. In die Groningse plaats wordt al aardgas ondergronds bewaard. Veel van de benodigde kennis en infrastructuur is daardoor al aanwezig.

Het kabinet neemt met deze investering drie concrete risico's op zich die andere investeerders zo vroeg in het ontwikkelingsproces nog niet willen dragen. Het gaat om de onzekere prijs van het zogenoemde kussengas waarmee de druk in de opslag op peil wordt gehouden, het risico dat de opslag in de eerste jaren nog niet vol genoeg raakt, en mogelijke vertraging door vergunningen.