Formerende partijen willen 'crisiswet' voor overbelast stroomnet

DEN HAAG (ANP) - De formerende partijen D66 en het CDA willen met een zogenoemde "Crisiswet Netcongestie" de overbelasting op het stroomnet tegengaan. Dat staat in het formatiedocument waar beide partijen de afgelopen weken aan hebben gewerkt.

Met die wet willen de partijen procedures versnellen en kunnen ingrijpen als verdere uitbreiding van het stroomnet stagneert. Ook moet het bestaande net beter benut worden door onder meer variabele stroomtarieven of flexcontracten in te voeren. "Het aanpakken van de netcongestieproblemen heeft onze hoogste prioriteit", schrijven de partijen.

De partijen zetten "vol in op elektrificatie", maar ook op de productie van groen gas en groene waterstof. Vooral de productie, distributie en gebruik van waterstof komt momenteel slechts mondjesmaat van de grond. Een "Nationale Investeringsinstantie" moet gaan zorgen voor verduurzaming van de industrie en het opschalen van de productie van duurzame energie. Het opslaan van CO2 onder de Noordzee kan op extra investeringen van de overheid rekenen, als het aan D66 en het CDA ligt.

Net als voorgaande kabinetten willen de partijen dat het Groninger gasveld gesloten blijft en er geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee komt. JA21, mogelijke coalitiepartner in een volgend kabinet, opperde in de verkiezingscampagne het Groningenveld weer te openen voor noodgevallen.