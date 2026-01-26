ECONOMIE
Makers publieke omroep bieden 'noodpakket' aan in Tweede Kamer

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 16:30
anp260126155 1
HILVERSUM (ANP) - Medewerkers en makers van de publieke omroep hebben samen met onder meer de vakbonden FNV en de Nederlandse Vereniging van Journalisten een symbolisch noodpakket aangeboden in de Tweede Kamer. Met de actie vragen zij aandacht voor de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen.
In het noodpakket zitten producten die "allerlei verschillende functies van de publieke omroep belichamen", vertelt Hubert van der Want, programmamaker bij BNNVARA en een van de aanbieders van het pakket.
"Er zit een batterij in, omdat we zeggen: een noodpakket is niet alleen bedoeld om te overleven, maar ook om vol te houden. Er zit een medicijn in, omdat we zeggen: het nieuws kan soms een bittere pil zijn, maar zonder medicijn van de waarheid wordt de samenleving ziek van propaganda en desinformatie. En er zit een wc-rol in, omdat de publieke omroep de macht controleert en als daar populistische bullshit wordt geuit, dan komt die rol goed van pas."
