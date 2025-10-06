Kamil E. bekent: eigenlijk moest ik Peter R. de Vries vermoorden

Kamil E., verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in 2021, heeft tijdens het hoger beroep toegegeven dat eigenlijk hij De Vries moest doden. Meerdere keren was hij in Amsterdam met die opdracht. Drie keer zag hij De Vries daadwerkelijk, vertelde hij maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij weigerde de moord uit te voeren, maar omdat "iemand" zei dat hij te veel wist, moest hij de uiteindelijke schutter naar Amsterdam rijden. Anders zou hij zelf gedood worden.

Wie zijn opdrachtgever is, weet hij naar eigen zeggen niet en hij wil daar verder ook niet over praten. Delano G. zou uiteindelijk door E. naar Amsterdam zijn gereden en daar De Vries hebben neergeschoten. G. zwijgt.

Tijdens de rechtszaak bij de rechtbank was al besproken dat E. (39) aanvankelijk was benaderd als schutter en dat hij meerdere voorverkenningen in Amsterdam had gedaan. "Ik heb toen gelogen", vertelt hij over de verklaringen die hij toen heeft afgelegd.

E. is door de rechtbank veroordeeld tot 28 jaar cel na een eis tot levenslang.