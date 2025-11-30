ECONOMIE
Forse stijging dodental in Sri Lanka door noodweer

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 17:05
anp301125080 1
COLOMBO (ANP/AFP) - Het dodental in Sri Lanka als gevolg van het noodweer is opnieuw fors gestegen. Zeker 334 mensen zijn omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen die werden veroorzaakt door cycloon Ditwah. Bijna vierhonderd mensen worden nog steeds vermist, meldt het rampenbestrijdingscentrum van de eilandstaat.
De neerslag is na een week van zware regenval afgenomen, maar laaggelegen gebieden van hoofdstad Colombo staan nog steeds onder water. Meer dan 1 miljoen mensen in het land zijn getroffen door de ramp, aldus het centrum.
Voor zover bekend zijn er in Zuid(oost)-Azië meer dan negenhonderd doden gevallen door het noodweer. Indonesië werd het zwaarst getroffen met meer dan vierhonderd doden.
