Overleg VS en Oekraïne begonnen in Florida

MIAMI (ANP/AFP) - In de Amerikaanse staat Florida zijn gesprekken begonnen tussen een Oekraïense delegatie en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, speciaal gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Namens Oekraïne zijn onder anderen topfunctionaris Roestem Oemjerov en onderminister Sergiy Kyslytsya aanwezig.

Rubio zei dat de gesprekken niet alleen gericht waren op het beëindigen van het bloedvergieten, maar ook op "een vrede die Oekraïne soeverein en onafhankelijk maakt en een kans biedt op echte welvaart." Oemjerov schreef op X: "Wij spannen ons in voor een echte vrede voor Oekraïne en betrouwbare, langdurige veiligheidsgaranties."

De regering van president Donald Trump probeert de oorlog te stoppen, omdat ze de voortzetting zinloos bloedvergieten vindt en schadelijk voor Amerikaanse belangen. Oekraïne zou concessies moeten doen om tot een akkoord met Rusland te komen.