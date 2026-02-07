Fotomuseum opent op nieuwe locatie in verbouwd Rotterdams pakhuis

ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlands Fotomuseum is zaterdag officieel opengegaan voor het publiek in het nieuwe onderkomen. Het museum zit nu in het monumentale pakhuis Santos op Katendrecht in Rotterdam-Zuid. In het museum wordt een collectie van ruim 6,5 miljoen objecten gehuisvest. Dat is naar eigen zeggen een van de grootste museale fotocollecties ter wereld.

Op de eerste dag is er een behoorlijke aanloop van bezoekers, ziet een ANP-verslaggever. "Het is wel druk, maar niet volgeboekt. Want het is een heel groot gebouw, er passen veel mensen in", zegt een medewerkster.

Het rijksmonument, gebouwd begin vorige eeuw, is de afgelopen jaren uitgebreid gerenoveerd. Santos was oorspronkelijk de opslagplaats van koffie uit Brazilië. Het museum kon het pand kopen door een schenking van de filantropische stichting Droom en Daad.

De opening stond aanvankelijk gepland voor afgelopen najaar, maar liep vertraging op door een bestuurscrisis waarin toenmalig directeur Birgit Donker in de zomer van 2025 werd ontslagen na een intern onderzoek naar haar functioneren.