Frankrijk geschokt om barbaarse moord op Barbara (24), verdachte opgepakt in Amsterdam

Frankrijk is in schock na de dood van Barbara (24). Zij werd op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Een 35-jarige verdachte is inmiddels opgepakt in Amsterdam voor betrokkenheid bij de moord op de vrouw in Avignon, in het zuiden van Frankrijk.

Barbara werd op 10 december dood aangetroffen in haar studio, halfnaakt en in een bad gevuld met bloed. Het forensisch onderzoek toonde aan dat ze door wurging om het leven was gebracht. Haar lichaam vertoonde tekenen van zwaar geweld, waaronder blauwe plekken en verwondingen aan haar gezicht. Ook zou ze een vinger missen. De omstandigheden rondom haar dood wijzen op “marteling en barbaarsheid, gepleegd door een georganiseerde bende”, zeggen Franse media.

Er waren drugs in de studio, waaronder crackpijpen en cocaïne. Getuigen vertelden dat Barbara het weekend voor haar dood met drie mannen doorbracht. Mogelijk gaat het om dezelfde drie mannen die nu zijn aangehouden. Het was Barbara’s moeder die alarm sloeg toen ze dagenlang niets van haar dochter had gehoord.

Opgepakt voor winkeldiefstal

Twee verdachten werden vrij snel na het misdrijf aangehouden. De politie heeft de moord mogelijk opgelost: een derde en laatste verdachte is op 24 december in Amsterdam gearresteerd. De verdachte werd eerst aangehouden voor een winkeldiefstal in het centrum van Amsterdam, bevestigt het Openbaar Ministerie. Bij het checken van zijn identiteit, bleek hij gesignaleerd te staan. De man zit momenteel vast. Zijn relatie met Amsterdam is onduidelijk. Of hij een schuiladres had en anderen erbij betrokken waren, is onduidelijk.

“Ze was fantastisch”

Barbara, die zichzelf ook Erika noemde, was volgens ‘Le Figaro’ een jonge vrouw met een passie voor muziek, dans en talen. Ze sprak vloeiend Engels en Russisch en hield van manga, dan zijn Japanse strips. Ondanks haar strijd tegen schizofrenie sinds haar achttiende, stond ze bekend als een vrolijke en levenslustige vrouw.

“Ze was een vrolijke vrouw met een rijk leven die enorm van haar familie hield. Ze was fantastisch”, zegt haar zus Hannelone tegen ‘Le Figaro’. “Wat er met haar is gebeurd, is verschrikkelijk. Wie heeft het recht om zo’n knappe vrouw, iemand die haar hele leven nog voor zich heeft, te vermoorden?”

Wanneer naar Frankrijk?

De verdachte die in Amsterdam is aangehouden, heeft in eerste instantie gekozen voor de verkorte procedure van overlevering, die afgelopen vrijdag zou plaatsvinden. Daar heeft hij op het laatste moment toch van afgezien. Daarom volgt nu een ‘normale procedure’. Dat betekent dat de rechtbank in Amsterdam beslist of de verdachte mag worden overgeleverd aan Frankrijk of niet. Binnen negentig dagen moet de procedure van overlevering zijn afgerond.