Frankrijk ontbiedt ambassadeur VS in verband met moord activist

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 13:15
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, heeft aangekondigd dat hij de Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk, Charles Kushner, zal ontbieden vanwege diens opmerkingen over de moord op een Franse radicaal-rechtse activist vorige week.
Quentin Deranque werd doodgeslagen tijdens een gevecht met vermeende radicaal-linkse activisten.
In reactie op het incident waarschuwde de Amerikaanse ambassade in Parijs op X dat "gewelddadig radicaal-links in opkomst is" en moet worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare veiligheid. Kushner zei dat de Franse autoriteiten niet genoeg doen om de toename van ideologisch geweld aan te pakken.
Schoonzoon Trump
Barrot zei tegen France Info dat Frankrijk "geen lessen hoeft te krijgen over geweld, met name niet van de reactionaire internationale gemeenschap".
Ambassadeur Kushner is de vader van Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump die als speciale gezant namens de VS gesprekken voert over Gaza en Oekraïne.
