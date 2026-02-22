Schoof: dat waren twee weken absolute topsport

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft zondag op X gememoreerd dat de Winterspelen erop zitten voor Nederland. "Wat was het een ongelooflijk mooi feest en wat hebben we genoten van twee weken absolute topsport. Met tien gouden, zeven zilveren en drie bronzen medailles waren dit de meest succesvolle Winterspelen ooit."

Schoof draagt maandag het premierschap over. Dan worden de nieuwe bewindslieden beëdigd.

Ook schreef hij: "Ik wil hier alle medaillewinnaars feliciteren, iedereen van NOC*NSF bedanken en tegen heel TeamNL zeg ik: jullie kunnen ongelooflijk trots zijn op wat jullie in Milaan hebben neergezet. Fantastisch!"