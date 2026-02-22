Wesselink sluit Spelen af met dertiende plaats in viermansbob

MILAAN (ANP) - Bobsleeër Dave Wesselink heeft zijn olympisch debuut in de viermansbob afgesloten met de dertiende plaats. De 26-jarige bobsleeër zette in het Cortina Sliding Centre met remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster in de vierde run met 55,04 de elfde tijd neer.

Wesselink wist nog drie plekken te winnen met een totaaltijd van 3.40,28 na vier runs. Hij eindigde op 2,71 seconden van de Duitse winnaar Johannes Lochner.

Lochner, eerder al winnaar in de tweemansbob in Cortina d'Ampezzo, bleef zijn landgenoot Francesco Friedrich en de Zwitser Michael Vogt met respectievelijk 0,57 en 1,07 seconde voor.