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Frankrijk staat stil bij antisemitisme op eerste Dreyfus-dag

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 20:05
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PARIJS (ANP) - Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind negentiende eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. Exact 120 jaar geleden erkende het hoogste Franse hof van beroep Dreyfus' onschuld.
De Franse president Emmanuel Macron riep 12 juli vorig jaar uit tot nationale herdenkingsdag, ter ere van "de overwinning van gerechtigheid en waarheid op haat en antisemitisme". Zondag leidde hij in Parijs een ceremonie die ook werd bijgewoond door Charles Dreyfus, de 99-jarige kleinzoon van Alfred Dreyfus. Macrons toespraak was te volgen op onder meer Radio France Internationale.
De president noemde antisemitisme de "vijand van de Republiek" en waarschuwde. "We weten dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig uit ons land zijn verdwenen."
In Frankrijk, het land met de grootste Joodse gemeenschap van de EU, is het aantal meldingen van antisemitisme sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023 en de daaropvolgende Israëlische aanvallen op de Palestijnen in Gaza.
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