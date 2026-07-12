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Sinner verslaat Zverev en is opnieuw de beste op Wimbledon

Sport
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 21:11
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LONDEN (ANP) - Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst rekende in de finale af met Alexander Zverev: 6-7 (7) 7-6 (2) 6-3 6-4.
De 24-jarige Sinner greep zijn vijfde grandslamtitel. Hij won ook tweemaal de Australian Open (2024, 2025) en eenmaal de US Open (2024). Zverev slaagde er niet in om zich in een select rijtje van zes spelers te scharen die Roland Garros en Wimbledon in één jaar wonnen.
De 29-jarige Zverev speelt dit seizoen het beste tennis uit zijn leven. Met zijn service en backhand was al weinig mis. De Duitser heeft zijn forehand zo verbeterd dat hij daar ook risico mee durft te nemen. Dat leverde hem vorige maand op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel op. Op Wimbledon kwam de huidige nummer 3 van de wereld in eerdere edities nooit verder dan de vierde ronde.
Zverev leed zijn tiende nederlaag op rij tegen Sinner, maar hij was ruim een set beter dan de Italiaan. De Duitser besliste een gelijkopgaande eerste set zonder serviceverlies in een spannende tiebreak: 7-6 (7). Hij nam veel risico en zette zijn als eerste geplaatste tegenstander voortdurend onder druk.
Sinner won de tiebreak van de tweede set en knokte zich daarna in de wedstrijd. Zverev verloor bij een achterstand van 4-3 in de derde set als eerste zijn opslagbeurt. De Duitser leverde bij een stand van 3-3 in de vierde set voor de tweede keer zijn opslagbeurt in. Vervolgens stelde Sinner zijn eindzege zonder al te veel problemen veilig.
Zverev was de eerste Duitser sinds Boris Becker in 1995 die in de finale van het enige grandslamtoernooi op gras stond.
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