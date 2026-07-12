Pogačar wil heel andere wielerkalender vanwege hitte

Viervoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogačar zou als het aan hem lag "in juli en augustus helemaal niet meer op de warmste plekken rijden". Daarmee mengde de Sloveense wereldkampioen zich in het debat over de hitte in deze Tour de France, met iedere dag temperaturen boven de 35 graden. "Als ik alles mocht veranderen, zou ik de hele wielerkalender omgooien en het helemaal anders doen."

De negende etappe van zondag was de eerste ooit die werd ingekort vanwege de hitte. Pogačar: "Gisteren kwam ook het voorstel om om 10.00 uur te starten, maar dat verandert niets, want dan finish je juist op het heetst van de dag. Vandaag was het bij de finish bijvoorbeeld een stuk koeler dan bij de start. We zouden dan om 08.00 of 09.00 uur moeten starten, of zelfs nog eerder. Ik denk dat het lichaam zich daar ook wel aan kan aanpassen."

Pogačar is met een voorsprong van bijna 3 minuten op Jonas Vingegaard op weg naar zijn derde Tourzege op rij.